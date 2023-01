Annie Thijssen is Engelenaar van het jaar

DE ONTMOETING Iris en haar moeder gooien de kar vol kerstbomen: alles voor een nieuw spel voor de Nintendo

Herwijnen in de winter. De rivier hoog en deinende bomen in de wind. Het Kerkeneind tijdloos en bijna kleurloos. Iets van kleur: de gele omleidingborden die oplichten in de schemer en waarschuwen voor wegafsluitingen. Maar vanavond niet, want er wordt niet hard gewerkt aan de dijk.

7 januari