Appende automobilist (46) moet cel in voor aanrijding op A2 waarbij vrouw (24) om het leven kwam

Zelfs voor ‘Songfesti­val­gek­kies’ zijn de hotels te duur: ‘Prijzen vier of vijf keer hoger, dat is niet gastvrij’

6 juli EST - Kaarten? Check. Enthousiasme? Check. Hotel...? Eurovisie Songfestivaladepten Haiko Roos (46) en Michiel le Blanc (47) uit Est balen als een stekker. Sinds de 2021-datum van het muziekfestijn bekend is, gaan de hotelprijzen in gaststad Rotterdam sky high. ,,In het ergste geval rijden we op en neer; maar je wil juist in die bubbel blijven.’’