Arie hoopt mysterie van verloren gewaand Romeins fort te ontrafelen en start een inzamelactie

GeoFort staat bol van activitei­ten in paasweek­end

GeoFort in Herwijnen staat in het paasweekend van 7 tot en met 10 april bol van de activiteiten. De GeoExperience biedt tal van workshops, spellen, doolhoven, speurtochten en quizzen. Bezoekers kunnen ook paaseieren zoeken of een paasbrunch reserveren.