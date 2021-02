Arjen Lubach neemt verstoorde vergadering West Betuwe op de hak: ‘Dat zei m’n vrouw ook vannacht’

Ook in Varik wordt meegedaan aan de Nationale Tuinvogel­tel­ling: 'Een vink? Nee joh, een huismus'

31 januari VARIK - Is dit nu een vink of een huismus? Ook in Varik wordt meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Daaraan meedoen is populairder dan ooit. Thijs en Norah van Leijen turen gespannen door het raam.