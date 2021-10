Astrid ving zelf al 27 katten op: nu zoekt ze tijdelijke baasjes voor 200 harige huisgenootjes

Zelf heeft de kattencoördinator van de stichting, Astrid Hak, al een kat of 26, 27 opgevangen. Daarvan zijn er drie blijven plakken. Katten met een rugzakje, verwilderd, mishandeld of gedumpt, maar waar ze een bijzondere band mee kreeg door er lange tijd liefde en geduld in te stoppen. Een hoopje ellende op zien bloeien is de reden dat ze steeds weer nieuwe noodgevallen toelaat.



Een kat nemen zoals ie is, is volgens haar het enige middel om een kat enigszins te socialiseren: ,,Heb geduld, praat er af en toe tegen en laat hem in zijn waarde. Katten zijn nieuwsgierige beesten, vroeg of laat komt-ie naar je toe.’’ Katten die maanden bij haar thuis op een kast lagen, kreeg ze op die manier uit hun schulp.