Auto belandt in maïsveld naast A15, bestuurder zwaar gewond

Onduide­lijk­heid troef over toekomst Hartenhoe­ve

22 juni GELDERMALSEN - Zorgmanege Hartenhoeve in Deil tast in het duister over de toekomst. Maar ook diverse ouders maken zich zorgen. Vanwege het kritische inspectierapport mogen hun kinderen er niet meer naartoe. Gemeenten willen de indicaties niet verlengen. ‘Maar er is geen alternatief.’