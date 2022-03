Auto belandt op de kop door ongeluk op A15: rijstrook dicht

Ook in de kleinste dorpen druppelen stemmen binnen: ‘Grotere opkomst dan in grote dorpen en steden’

Het is alweer de derde en daarmee laatste dag dat je kan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een rondje langs stembureaus in de dorpskernen van de gemeentes West Betuwe en Buren leert dat democratie ook leeft in Rivierenland.

16 maart