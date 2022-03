Auto belandt op de kop door ongeluk op A15: snelweg deels dicht, verkeer over de vluchtstrook

Huisves­ting arbeidsmi­gran­ten: 'We hebben het wel over mensen die we keihard nodig hebben’

Grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in West Betuwe is weer een stap dichterbij. Ondanks het trauma van 2015, verwoordde Fred Temminck (CU) het algemene gevoel van de gemeenteraad goed: ,,We hebben het wel over mensen waar we goed voor moeten zorgen.’’

10 maart