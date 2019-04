Auto klapt op muur en richt ravage aan in voortuin van woning in Tricht

Man steelt bestelbus en ramt tijdens achtervol­ging paaltje, heg en auto

18:01 EST/VARIK - Een 42-jarige man heeft zaterdagmiddag gevaarlijke capriolen uitgehaald na het stelen van een bestelbus in Varik. De man stal het busje op de Waalbandijk in Varik. De politie had hem in het vizier, waarna hij op de vlucht sloeg.