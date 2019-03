Auto met aanhanger belandt op de kop in sloot in Ophemert

Leefbaar­heids­bud­get keert lagere beloningen uit

15 maart GELDERMALSEN - Er is minder geld voor bewonersinitiatieven in West Betuwe. De pot voor het leefbaarheidsbudget is met 180.000 euro flink gevuld, maar omdat de gemeente heeft bepaald dat alle 26 kernen evenredig moeten kunnen profiteren, is er voor elk dorp 6.900 euro beschikbaar. Het maximumbedrag per initiatief houdt daarom op bij 2.000 euro.