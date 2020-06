Auto raakt van de weg op A2 en eindigt 200 meter verder in de sloot

GGD weet niets over ALS-onderzoek in Herwijnen

20 juni GGD Gelderland-Zuid is helemaal niet bezig met een onderzoek naar de ziekte ALS in Herwijnen. Dat is opvallend, want de Tweede Kamer wacht op meer informatie over het aantal gevallen van die dodelijke spierziekte in het dorp. Pas als daar meer duidelijkheid over is, mag het ministerie van Defensie eventueel verder met het plan om in Herwijnen een militaire radar neer te zetten.