Auto's botsen op elkaar op A2 bij Deil, weg afgesloten

Verdachte (55) van aanranden tienerjon­gens in Rhenoy wacht op psychiater

12 november ARNHEM/ RHENOY - ,,Het enige wat ik kan zeggen is dat ik mijn excuses wil aanbieden.” Aldus een 55-jarige man uit een dorp in de gemeente West Betuwe dinsdag voor de rechtbank in Arnhem. Hij wordt ervan verdacht dat hij vier tienerjongens in Rhenoy eerder dit jaar heeft aangerand.