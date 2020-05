Auto's total loss door botsing op kruising in Buurmalsen

Brandweer helpt bij ontruiming hennepkwe­ke­rij in bedrijfs­pand Geldermal­sen

26 mei GELDERMALSEN - In een bedrijfspand aan De Chamotte in Geldermalsen is deze dinsdag een hennepkwekerij ontdekt en opgerold. De kwekerij was ingericht boven enkele kantoren op de eerste verdieping. De brandweer moest eraan te pas komen om de planten uit de bedrijfsruimte te halen.