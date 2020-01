Auto schept overstekende fietser in Rumpt, slachtoffer naar ziekenhuis

Op-en-Neerijnen­bus blijft rijden maar hulp is nog steeds nodig

11 januari NEERIJNEN - De Op-en-Neerijnen bus , die zes dagen in de week voor broodnodig vervoer zorgt in de regio rond Neerijnen, kan voorlopig blijven rijden. Het tekort dat vorig jaar ontstond in het aantal chauffeurs is aangevuld.