Auto schiet over vangrail en belandt in sloot langs A15

Terwijl het museum in Buren volloopt, zitten kinderen in Geldermal­sen ‘gewoon’ op school

1 februari BUREN/GELDERMALSEN - Kom binnen en leef je uit: het Marechausseemuseum in Buren speelde met een speciaal programma gisteren handig in op de onderwijsstaking. Niet dat daar kinderen van de Oranje Nassauschool in Geldermalsen bij waren. Die zaten, net zoals de rest van de week, in de schoolbanken.