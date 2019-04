Auto van gewelddadige beroving in Neerijnen teruggevonden

Betuwse boeren maken bijenland­schap in Kesteren

7 april KESTEREN - In Kesteren is langs de Cuneraweg -van Rhenen naar Ochten- gestart met het planten van verschillende struiksoorten. De start van het project ‘Betuwe Bijenlandschap’ is hiermee een feit. Belangrijk doel van dit project is de biodiversiteit te vergroten ook om met name voor bijen en vlinders een goede leefomgeving te creëren.