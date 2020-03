Autobrand in Asperen waarschijnlijk aangestoken

De voorkant van de wagen stond volledig in brand tegen de tijd dat de brandweer aankwam. De brandweer wist de vlammen snel te doven op het parkeerterrein bij de voormalige brandweerkazerne.



Eerder die avond was er ook al een brand gemeld in een container aan de Voorstraat. De politie heeft een voorwerp meegenomen dat in de buurt van het brandende voertuig lag.



De politie is op zoek naar camerabeelden en mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben over de brand.