Automobilist raakt gewond bij botsing tegen boom op N327 bij Gellicum

Geen Bloesem­tocht in de Betuwe maar wel weer een Bloesem­maand lang wandelen

De Bloesemtocht alsnog houden zit er niet meer in dit jaar. Maar het grote wandelevenement gaat in april wel in een andere vorm door. Iedereen kan straks weer op eigen houtje een van de zes speciaal uitgezette routes wandelen.

6 maart