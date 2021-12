Automobilist rijdt persoon aan tijdens achtervolging door politie in Geldermalsen

Wijkagent Frank Ebben kreeg de automobilist in het vizier nadat deze met hoge snelheid voorbij kwam rijden. ,,Het leek wel alsof het voertuig weg probeerde te komen”, schrijft Ebben op sociale media.



Tijdens de achtervolging heeft de automobilist tevens iemand aangereden. Toen de man een doodlopende straat in reed, kon Ebben hem overmeesteren.



De automobilist heeft vrijdagnacht in de cel doorgebracht. Hij wordt onder meer verdacht van rijden onder invloed en roekeloos rijgedrag. Zijn auto is in beslag genomen.