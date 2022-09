Autoveer Herwijnen voorlopig uit de vaart door schade aan de schroef

,,Het gaat om een omvangrijke reparatieklus’’, zegt Andrea Haubrich van Veerdienst Riveer. ,,Hierdoor gaan we ervan uit dat het veer ook dinsdag gestremd is. Natuurlijk doen we er alles aan om het schip weer zo snel mogelijk in de vaart te krijgen.’’

Wat de exacte schade is, is nog niet duidelijk. Autoveer Brakel II werd maandag meerdere keren tijdelijk uit de vaart genomen. Zo keken duikers onderwater of zij konden ontdekken wat er precies mis is. Maar dat moet dus op de scheepswerf blijken.

Schroef geraakt

Vermoedelijk is de schroef geraakt door iets wat in het water dreef. Maar wat is niet duidelijk. Scheepvaart krijgt regelmatig te maken met drijvend afval dat in schroeven terecht komt.