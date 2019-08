Avri gaat nu weer bekeuren: blik gratis inleveren is populair in Rivierenland

Op diverse locaties worden nog steeds afvalzakken of ander los afval naast de containers gezet. Inwoners melden bij Avri dat ze dat vervelend vinden. Ook als er een storing is, is het niet toegestaan afval bij te plaatsen. Het trekt ongedierte aan en oogt erg slordig. Inwoners die hun zakken of ander afval toch bijplaatsen riskeren vanaf nu weer een boete.

Gratis

Vorige week waren er, verspreid over de acht Avri-gemeenten, nog zo’n vijftien ondergrondse restafvalcontainers met problemen bij de toegangscontrole. Om inwoners toch de gelegenheid te geven hun restafval kwijt te kunnen, werden deze containers opengesteld én konden inwoners hun restafvalzak van 30 liter gratis naar de Avri-milieustraten brengen. Die alternatieven zijn nu vervallen.

Storingen

Inmiddels lijken de laatste storingen dus verholpen te zijn en gaan de containers alleen nog open met de afvalpas. Avri houdt de betreffende containers op afstand in de gaten om te kijken of dit allemaal goed gaat. Er kunnen nog wel algemene storingen voorkomen bij de 780 ondergrondse restafvalcontainers die er in het hele Avri-gebied staan. Bij een storing kunnen inwoners terecht bij een reservecontainer. Ook kunnen er nog individuele problemen zijn met afvalpassen. Doordat de meldingen nu dagelijks afnemen, is Avri ook weer beter telefonisch te bereiken.

Blik