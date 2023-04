Ban op alcohol in delen van Gorinchem: ‘We willen een prettige en veilige leefomgeving bieden’

De gemeente Gorinchem verbiedt op een aantal plekken in de stad per direct het gebruik van alcohol in de openbare ruimte. Het gaat om de binnenstad inclusief recreatiegebied Buiten de Waterpoort, park ‘t Haagje en winkelcentrum Piazza Center.