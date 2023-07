Ben Mierop (32) brengt Heerjansdam weer tot leven: ‘Trainerscarrière begon na val van klimrek’

GeoFort opent nieuw eiland over stijgende zeespiegel: ‘Een soort wa­ke-up­call’

Kinderen bewust maken van hun toekomst, dat is voor het GeoFort in Herwijnen net zo belangrijk als het aantal bezoekers. Zaterdag opende het fort een gloednieuw eiland, waarbij je zogenaamd tot je enkels of verder in het water staat. De landkaart beeldt namelijk een zeespiegelstijging van 20 meter uit, en Nederland komt er niet goed van af.