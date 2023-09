‘Bert Hout’ snijdt dagelijks op een bankje, thuis of in het café verder aan z’n mooiste beeldjes

Moeite met lezen en schrijven? Ziekenhuis Rivieren­land staat erbij stil: ‘Patiënten moeten informatie goed begrijpen’

Hoe help je patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven? Medewerkers van Ziekenhuis Rivierenland krijgen daar deze week tips over. Het ziekenhuis staat vanwege de Week van lezen en schrijven stil bij laaggeletterdheid en houdt diverse acties. ,,Het is belangrijk dat patiënten de informatie die ze in het ziekenhuis krijgen goed begrijpen.”