Bestelbus en personenauto botsen op A15 bij Meteren; 45 minuten vertraging

Hoe het ongeval omstreeks 16.20 uur heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.



De personenauto raakte zwaar beschadigd. De Jaguar eindigde met de achterkant in de vangrail, dwars op de weg. Inzittenden van beide voertuigen worden uit voorzorg behandeld in een ambulance. Het is niet bekend of er iemand mee moet naar het ziekenhuis.



Tussen Tiel en Meteren bedraagt de vertraging inmiddels 45 minuten. De ANWB meldt dat er een file van 12 kilometer. Het verkeer wordt over één rijbaan geleid.