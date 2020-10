Bestelbus met medicijnen belandt in sloot na aanrijding A15

Zonnevel­den in West Betuwe strak aan banden, wel panelen boven zachtfruit

3 oktober GELDERMALSEN - West Betuwe scoort dankzij de veertien windmolens bij de Avri en Knooppunt Deil hoog qua duurzame energie in Rivierenland. Maar de gemeenteraad wil nadrukkelijk paal en perk stellen aan de groei van het aantal zonneparken in de gemeente. Met name om de agrarische grond te beschermen. Wel is er ruimte voor zonnepanelen bij enkele zachtfruittelers.