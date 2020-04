Bestuurder zwaargewond bij frontale botsing tegen boom in Tricht

het gesprek Het leven is saaier zonder wielrennen, dus brengt Hans Bayer zijn boek over de Tour online uit

26 april ,,Met de coronacrisis ging in Nederland ineens het licht uit, in veel boekhandels zelfs letterlijk.’’ Dus besloot Hans Bayer dat zijn boek Détour nu maar eens gepubliceerd moest worden. Online. Goed nieuws voor wielerfanaten, want in het boek kunnen zij terug naar de memorabele Tour de France van 1995.