Bestuurster en hond op tijd uit brandende auto bij botsing op A15; file richting Nijmegen

Raad van State: Club Rodenburg terecht een jaar dicht wegens dealen

19 augustus DEN HAAG/ BEESD - In Club Rodenburg in Beesd is in drugs gehandeld en daarom is de zaak terecht voor een jaar gesloten door de burgemeester van West Betuwe. Dit bepaalde de Raad van State woensdag in de hoger beroepszaak van Bronko bv, de eigenaar van de club.