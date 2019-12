Bestuurster van auto die tegen trein reed in Meteren: ‘Ik heb heel veel geluk gehad’

De trein is zo’n honderd meter verderop gestopt. Daar zitten volgens een woordvoerder zo’n 340 reizigers in. Het is nog onduidelijk of de trein verder kan vanwege de remmen. De trein kwam van Geldermalsen en reed naar Den Bosch.



Hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse om de vrouw te helpen. Vanwege de aanrijding in Meteren is er voorlopig geen treinverkeer tussen Geldermalsen en Den Bosch. De NS verwacht dat de treinen vanaf ongeveer 17.00 uur weer rijden.



De politie verricht onderzoek naar het ongeluk. Vervolgens controleert ProRail de overgang en kan het treinverkeer weer op gang komen tussen Den Bosch en Geldermalsen.