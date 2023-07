Zó viert Zomerfeest Gorinchem dit jaar het 40-jarig jubileum: ‘Nog steeds een feest van iedereen’

Het Zomerfeest is vooral een feest voor de Gorcumer. Op zo’n manier dat sommige inwoners er de laatste week van de vakantie voor thuisblijven. Met een buitenexpositie brengt de organisatie binnenkort alle facetten van alweer 40 jaar Zomerfeest in beeld. ,,Het is zo vanzelfsprekend dat het er is, maar het is niet vanzelfsprekend dat het gebeurt.’’