Bewoners: 36 keer meer ALS in Herwijnen door straling, Defensie wil info

Deel opbrengst bevrij­dings­di­ner naar ziekenhuis­per­so­neel: ‘Hart onder de riem’

29 april SPIJK/ZEDDAM - Restaurants Villa Copera in Spijk en Het Montferland in Zeddam bezorgen van 5 tot en met 10 mei een bevrijdingsdiner. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het personeel van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem en Rijnstate in Arnhem, om ze een hart onder de riem te steken.