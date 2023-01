Bewoners bezorgd om aanplant bos in De Steendert: ‘Zoiets heeft hier ook nooit gestaan’

Geen plannen voor lokale vuurwerk­ver­bo­den in regio: ‘Is onoverzich­te­lijk en leidt alleen maar tot chaos’

Burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena en zijn Gorcumse collega Reinie Melissant zien niets in het instellen van een lokaal vuurwerkverbod, zoals onder meer in Schiedam en Nijmegen van kracht was. Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam willen liever een nieuwe traditie: ,,Een lokale professionele vuurwerkshow.’’

