Bewoners West Betuwe ruimen zwerfafval op tijdens World Cleanup Day

column Wat heerlijk exotisch toch, dat Heesselt

Mijn baas heeft me gedetacheerd bij een groot bedrijf en tijdens een onlinemeeting met mensen van dat grote bedrijf is het al twee keer gebeurd nu. Iemand vroeg of mijn achtergrond een achtergrond was. Dus niet de echte wereld, maar iets dat ik op mijn computer had ingesteld.

26 augustus