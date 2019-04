Bezoekers club Rodenburg in Beesd kondigen groot protest aan na sluiting

Na jaren van samenwerken en een gezamenlijk convenant om het gebruik en de verkoop van drugs te bestrijden, kwam het nieuws, dat burgemeester Harry Keereweer Club Rodenburg wilde sluiten, begin april als donderslag bij heldere hemel.



Niet alleen voor eigenaren van de club Janice en John Bronk, ook voor de vele duizenden bezoekers die er geregeld hun vertier vinden.



Volgens advocaat Anis Boumanjal vormt de verkoop van een of twee keer een pil grotendeels het fundament voor de sluiting van Rodenburg. Wat hem betreft is dat onredelijk. ,,Het is geen schaakvereniging, maar een club. Iedereen weet dat er alcohol wordt gedronken en dat er in het circuit wel eens pillen worden gebruikt.’’



West Betuwe voelt zich nu genoodzaakt te reageren omdat het ontstane beeld volgens de gemeente niet klopt. ‘Bij velen leeft het beeld dat de burgemeester Club Rodenburg sluit na één incident met één pilletje.



Dat is onjuist. In en om de club was sprake van zware mishandeling, bedreiging en aanranding. En van overmatig gebruik van cocaïne, speed en GHB en handel in verdovende middelen. Wij kunnen geen verdere details geven over de inhoud van deze feiten’, zo laat de gemeente weten in een Facebookbericht.