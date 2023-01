Bioscopen krabbelden in 2022 op na twee rampjaren: ‘In november en december vertrouwen getankt’

Gorcums carnaval gaat door in Bliekengat: ‘Locatie gevonden waar we tot in late uurtjes kunnen feesten’

Wel of geen carnaval in Gorinchem - oftewel Bliekengat - komend seizoen? Die vraag heeft carnavalminnend Gorinchem de afgelopen maanden flink bezighouden. De kogel is nu door de kerk. Er is onderdak gevonden en dus kan de stad in de alaaf-stand. Benjamin Meijers van Stichting Gorcums Carnaval vertelt.

