Blauw Geel eervol uit bekertoernooi na goal en nederlaag tegen eredivisionist FC Utrecht

Hij crasht zijn auto op de A2, klautert er uit en jat een fiets om te ontsnappen: ‘Hij wilde naar het ziekenhuis’

Het was een bijzonder tafereel, als uit een spectaculaire film. Een Utrechter rijdt als een dolle op de A2, crasht bij Waardenburg, stapt over de vangrail, rooft daar een fiets van een passant en probeert ermee te vluchten over de Waalbrug. Met 120 uur taakstraf en 350 euro boete concludeerde de rechter dinsdagmiddag zélf dat ze nog coulant was met haar veroordeling.

11 januari