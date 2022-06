Boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn in Geldermalsen met tractoren en andere voertuigen

GVV na topseizoen met opgeheven hoofd het veld af

Met een 3-0 nederlaag in de halve finale van de nacompetitie sloot GVV dinsdagavond tegen The Gunners in Breda een prima seizoen in de vierde klasse af. ,,Jammer dat we het toetje uiteindelijk niet kunnen proeven", vond trainer Freek Wittenrood. ,,De nederlaag viel iets te groot uit, maar verder was er weinig op af te dingen.”

14 juni