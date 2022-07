Boeren verdreven vanwege concert Rammstein • Duitse steun actie ’s Heerenberg • einde blokkade Geldermalsen

Update | Met videoProtesterende boeren zijn dinsdagavond volop actief in Gelderland. In ’s Heerenberg hebben ze met steun van Duitse boeren een rotonde bezet, een lange stoet tractoren probeerde tevergeefs Nijmegen in te trekken en in Geldermalsen is een distributiecentrum geblokkeerd.

Bovendien bezocht een grote groep Overbetuwse boeren dinsdagavond het gemeentehuis in Elst om het gemeentebestuur uit te nodigen hen te ondersteunen in de strijd tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Blokkade opheffen

De boeren hebben rond 18.00 uur hun trekkers voor de poorten van het distributiecentrum aan de Randweg in Geldermalsen geparkeerd. Hierdoor kunnen vrachtwagens niet bij de loods komen om te laden of lossen.

Boeren hebben daar gesproken met de burgemeester van West Betuwe en afgesproken en rond 21.30 uur de blokkade op te heffen. Bij tankstation Lukoil aan de Plettenburglaan stonden 15 ME-bussen klaar. Die hoefden niet in actie te komen.

Boerenactie Keizer Karelplein mislukt

Zo’n vijftig boeren zouden dinsdag van plan zijn het Keizer Karelplein te blokkeren, maar slechts vier kwamen er aan. De rest werd tegengehouden door de politie. Na een paar rondjes hielden de vier voertuigen het voor gezien en gingen richting Balgoij: om koffie te drinken.

Volgens Mark van den Oever van Farmers Defence Force werden de landbouwvoertuigen tegengehouden toen ze de stad in probeerden te komen. Bij Triavium liet de politie de boeren - afkomstig uit het Brabantse Schaijk - niet door. Zij maakten vervolgens rechtsomkeert.

Na twee rondjes vindt de politie het genoeg

Vier voertuigen - drie tractoren en een veldspuitmachine - haalden het Keizer Karel Plein wel, maar van een bezetting was geen sprake. Na twee rondjes hielden twee politiewagens de landbouwvoertuigen op het plein staande. Ze stonden zo’n tien minuten stil tegen het midden van de rotonde.

De politie stelde zich terughoudend op, in afwachting van de plannen van de boeren. Een passant vroeg aan de agenten waarom zij ‘die boeren eigenlijk niet gewoon een bon geven?’ ,,Ze hebben geen kenteken”, antwoordde een van de politiemannen daarop.

Na wat onderling overleg reden de boeren nog een rondje over het plein en vertrokken vervolgens naar Balgoij via de spoortunnel en de Marialaan.

Geen actie om Rammsteinfans te hinderen

Van den Oever: ,,In Balgoij gaan we koffie drinken bij Wilbert Willems (gewasbeschermingsbedrijf, red.). Ik verwacht honderd voertuigen.”

Hoewel het originele plan niet door kon gaan, wil Van den Oever niet spreken over een mislukte actie: ,,Wij zijn flexibel.” De actie in Nijmegen was volgens hem sowieso niet bedoeld om concertbezoekers van Rammstein op de Goffert dwars te zitten op hun terugreis. ,,Tegen die tijd waren we allang weer weg geweest.”

De gemeente Nijmegen laat weten dat burgemeester Hubert Bruls dinsdagavond in samenspraak met de politie heeft besloten ‘enkele tientallen’ boeren tegen te houden bij het Takenhofplein in Dukenburg, gezien de verwachte verkeersdrukte rond het concert van Rammstein op de Goffert. De tractoren - onder meer afkomstig uit Schaijk - maakten vervolgens rechtsomkeert.

Duitse boeren protesteren in ’s Heerenberg

Duitse en Nederlandse boeren hebben dinsdagavond de laatste rotonde voor de grens in s-Heerenberg bezet. De blokkade die bijna twee uur duurde was op initiatief van Duitse zijde.

,,Wat de Nederlandse boeren nu overkomt kan ons ook gebeuren”, zei Martin Heister, boer uit Klein-Netterden een dorp net over de grens. Buurman Karl Heinz Pitz voegde daar aan toe: ,,We zijn solidair. En vertrouwen de Duitse overheid trouwens ook niet.”

Maar ook de Duitse boeren vrezen stikstofwetgeving, zegt Martin Heister eveneens een agrariër uit Klein-Netterden. ,,Als het zo in Nederland gaat, dan krijgen we dat in Duitsland ook. We maken ons grote zorgen. De Duitse industrie heeft veel meer geld dan de boeren. Dus de kans is groot dat wij dan worden geslachtofferd.’’

‘Polizei accepteert dat niet’

Zo’n 70 tractoren, waarvan eenderde Duits, blokkeerden de rotonde. Vooraf was afgesproken niet de Duitse A3 op te gaan. ,,Dat had de Duitse polizei vast niet geaccepteerd”, zei Giel Dieker, boer uit Etten.

De actie begon rond half negen. De politie kwam een uur later. Met name richting de snelweg A3 stond het toen al vol met trucks. Iets voor tien uur sprak een boer van bovenop de rotonde de demonstranten toe.

,,Het is belangrijk als boeren de eenheid te bewaren”, zei de man. ,,Uiteindelijk winnen we van de regering.” Woorden die met luid gejuich werden ontvangen. Rond 22.30 uur hieven de boeren de blokkade op.

Dreigen met schadeclaims

De boeren besloten de blokkade in Geldermalsen maandag aan het einde van de middag zelf op te heffen. Dat zei melkveehouder Bart Belser uit Spijk, die ook bij de actie aanwezig was.

Na meerdere gesprekken met politie en leiding van het distributiecentrum, werd er volgens hem gedreigd met schadeclaims. Uit voorzorg zijn ze met hun tractoren vertrokken om zich vervolgens aan te sluiten bij de blokkade bij de AH in Nieuwegein.

Ook vorige week was het verdeelcentrum van Albert Heijn in Geldermalsen al doelwit van de boeren.

‘Blokkades vervelend’

Een voorlichter van Albert Heijn zei maandag: ,,We begrijpen dat de stikstofplannen van de overheid grote impact kunnen hebben op de boerenbedrijven in Nederland. Wij vinden het vervelend dat deze blokkades nu plaatsvinden. Wij hopen dat partijen weer met elkaar om tafel gaan en tot werkbare afspraken kunnen komen.”

Zij wees erop dat de relaties met de boeren en telers ‘heel goed zijn’. ,,Wij geloven als Albert Heijn in het gezamenlijk bouwen van duurzame ketens. Wij werken met meer dan 1000 Nederlandse boeren en telers. Dat doen we onder meer binnen onze Beter voor programma’s, waarin we afspraken maken over - duurzaamheid, dierenwelzijn en het gezond verdienvermogen van de boeren en telers.’’

