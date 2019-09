Boeren zetten land onder water tegen enorme muizenplaag, en dat trekt ooievaars

,,We hadden nooit zoveel last, maar dit jaar opeens wel’’, zegt Bert van Zandwijk terwijl hij toekijkt hoe een weiland in Vuren steeds natter wordt. De pomp wordt straks, als het hier klaar is, naar zijn weiland gereden.



Zeker dertig ooievaars zijn ook komen kijken, ze scheren enthousiast over het drassige weiland en maken, als ze een lekker exemplaar zien, een sierlijke landing.



De muizen die niet verdrinken, maken zich zwemmend uit de voeten, in de hoop dat ze niet alsnog opgegeten worden door een ooievaar, meeuw of andere enthousiaste roofvogel.



Niet alleen in Vuren, ook in Herwijnen kampen boeren met een muizenoverschot. ,,Ik ben daar gaan kijken en heb toen besloten mijn weiland hier in Vuren ook blank te zetten, want anders is de schade enorm. Een strenge winter kan helpen, maar die hadden we vorig jaar ook niet echt.''