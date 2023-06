Boete (van 206 euro) voor afvaldumpers in Gorinchem: ‘Hadden we veel eerder mee moeten beginnen’

Dik een ton en een Appeltje van Oranje: het kan deze maand allemaal voor de Tielse Vlinder­tuin zijn

Wat doe je als er ineens 125.000 euro op je rekening wordt bijgeschreven? Bij Vlindertuin de Zindering in Tiel mogen ze er langzaamaan al een beetje van dromen. De groene oase in het Tielse stadshart is in de race voor een Appeltje van Oranje - en het bijbehorende prijzengeld - en een provincieprijs; eind deze maand weten ze of het alles of niks - of een beetje - is geworden.