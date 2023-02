Boomstammen als doelpalen in nieuw Trichts park

Speelwater

Het park bestaat uit twee gedeelten en wordt gescheiden door een speelwater van maximaal 50 centimeter diep. In en rondom het water komen water- en oeverplanten. Zo is het voor insecten en amfibieën een goede locatie om zich te ontwikkelen.

Het centrale punt van het park is een ontmoetingsboom met banken. Vanaf dit punt kunnen de speelvelden en de heuvels in de gaten gehouden worden. Dit is met name voor de ouders met jonge kinderen.