Bossche Livia en Julia winnen Cupcakecup: ‘Als ze maar niet uitzenden dat ik iets geks doe’

Simon Harmsma (17) geniet van elke dag op NK dammen: ‘Ik hoop nog een paar stunts uit te halen’

Vanuit de lobby in Hotel De Wageningsche Berg is het uitzicht over de Nederrijn en het achterliggende Betuwse land magnifiek. In een andere vleugel heeft Simon Harmsma (17) alleen oog voor zijn witte damstenen en de zwarte exemplaren van tegenstander Hein Meijer.

5 januari