Brand in garage Meteren: veel rook en flinke schade

Politiek West Betuwe worstelt met huisvesten arbeidsmi­gran­ten bij fruitte­lers, veiling en distribu­tie­cen­tra

20 mei GELDERMALSEN/TIEL - Stemt de gemeenteraad van West Betuwe dinsdag in met een nieuw beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten? Dat is nog maar helemaal de vraag. De raad vreest namelijk meteen vast te zitten aan grootschalige huisvesting bij drie plekken in Geldermalsen.