Brandende bedrijfswagen richt veel schade aan in Geldermalsen

Scouts en corsoclub zoeken nieuw onderdak: ‘Meer snelheid is gewenst’

GELDERMALSEN - Meerdere verenigingen, clubs en instellingen in de gemeente West Betuwe zijn op zoek naar een nieuw onderdak. Maar de nieuwe accommodatienota die de problemen en mogelijke oplossingen in kaart brengt, is pas in het derde kwartaal van dit jaar gereed.

7 februari