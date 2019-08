Brandlucht in de Betuwe door grote brand in varkensstal Streefkerk

Superdruk­ke start van Landgoed­fair Mariënwae­rdt

19:05 BEESD - De 25ste editie van de Landgoedfair op Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd is zonovergoten van start gegaan. Ook qua publieke belangstelling, want op de doorgaans vrij rustige eerste dag, woensdag, waren er al zes- tot zevenduizend bezoekers en ook donderdag was het weer ‘superdruk’, meldt de organisatie.