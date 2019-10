Brandweer rukt uit voor brand op eigen kazerneterrein in Waardenburg

Krapte slaat toe op woning­markt Rivieren­land: steeds meer kopers uit de regio Utrecht

26 oktober TIEL - Steeds meer inwoners van de regio Utrecht zoeken een woning in het Rivierengebied. Verdreven door de hoge prijzen daar, hopen ze in Rivierenland meer succes te hebben. Waar prijzen op de woningmarkt in de Randstad niet langer stijgen, verplaatst dat probleem zich nu naar de Betuwe, zeggen makelaars.