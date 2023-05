Brandweer rukt uit voor wateroverlast in de Westwagenstraat

Met video Brutale goudroof treft juwelier Natashja: ‘Ze renden weg met een volle tas, mijn man ging er nog achteraan’

Bang is ze niet, wel boos en gefrustreerd. Natashja Gashi van juwelierszaak Veroni in Tiel stelde maandag in de heel vroege ochtend vast dat haar bijzondere, gevarieerde goudcollectie door een inbrekersduo was meegenomen. ,,Gelukkig hebben ze geen vitrines ingeslagen.’’