Burgemeester schrikt van besmettingen bij fruitbedrijven: ‘Weer met beide benen op de grond’

GELDERMALSEN ,,Het is schrikken’’, zegt Servaas Stoop, burgemeester van West Betuwe over dertien besmettingen met het coronavirus bij twee bedrijven in zijn gemeente. ,,Net in een periode waarin we denken dat het virus wat aan het uitdoven is, en er allerlei versoepelende maatregelen komen, komt zo'n bericht. Dan word je toch met beide benen op de grond gezet.’’

Stoop kreeg maandagmiddag te horen dat er bij twee fruitbedrijven in zijn gemeente coronabesmettingen waren vastgesteld bij de bedrijven Fruitmasters en Vogelaar-Vredehof . ,,De bedrijven op zichzelf hebben voldoende maatregelen getroffen om interne verspreiding van het virus te voorkomen’', meent Stoop. ,,Maar desalniettemin zijn er toch bij 13 mensen besmettingen vastgesteld. Dus is het van belang te kijken of die besmettingsgraad nog groter is.’’

De fruitbedrijven in Geldermalsen en Enspijk liggen hemelsbreed zo'n vier kilometer bij elkaar vandaan. Toevallig, denkt Stoop. ,,Wat wel zou kunnen is dat medewerkers zowel bij het ene als bij het andere bedrijf werken; al dan niet deeltijd’’, maar zicht daarop heeft de burgemeester niet. Hij weet dan ook niet of de besmettingen verband houden met elkaar.

Kleine ruimten met weinig ventilatie

Volgens arts infectieziektenbestrijding Sabiena Feenstra van de GGD in Gelderland-Zuid is er voorlopig geen verband tussen beide bedrijven te vinden als het gaat om de oorzaak van de besmettingen. Ze wil ook geen overhaaste conclusies trekken over de reden van de besmettingen in de twee vergelijkbare bedrijven. ,,Dit lijkt op dit moment niet specifiek iets van de fruitsector. ,,Het zijn kleine ruimten met mogelijk te weinig ventilatie waar het virus blijft hangen. Dat is wel iets om in de gaten gehouden.’’

Arbeismigranten getroffen

Net als bij de uitbraken bij vleesbedrijven in Groenlo, Boxtel en Scherpenzeel, is een deel van de besmette werknemers arbeidsmigrant. ,,Dat is een groep waar we naar blijven kijken, ook vanwege de huisvesting. Als bij een arbeidsmigrant nu corona wordt aangetroffen gaan we ook al zijn of haar huisgenoten testen’’, zegt de GGD-arts.

Bij Vogelaar-Vredehof kan de productie voorlopig doorgaan, ondanks het feit dat er nu negen personen thuis zitten. ,,Voorlopig hebben we genoeg mensen om aan de slag te blijven.’’