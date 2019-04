Burgemeester wil Club Rodenburg sluiten: ‘omdat bezoeker een pilletje verkocht aan undercover agent’

Pilletje

Terwijl de ondernemers en de gemeente nog spreken van ‘een incident’ windt een bezoeker er geen doekjes om. ‘De reden dat deze sanctie dreigt te worden opgelegd, is dat er door een bezoeker van Rodenburg een pilletje verkocht is aan een undercover agent. En daar moeten de eigenaren nu voor bloeden’, stelt Wenny van der Vleuten onder het bericht op Facebook.

Ze bezoekt de club al langer en is duidelijk over deze sanctie: ‘Struisvogelpolitiek! Op ieder feest wordt er wat gebruikt, wat je daar nou van vindt of niet, het gebeurt! Maar kan de eigenaar van een club daar aansprakelijk voor gehouden worden? Is het niet juist de overtreder in kwestie die gestraft moet worden? Op deze manier kan iedere club, discotheek of festival wel sluiten nietwaar?’