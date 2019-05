Busje rijdt van talud A2 bij Beesd, twee inzittenden gewond naar ziekenhuis

De vergeten oorlog in het rivierenge­bied komt uit de schaduw

24 mei ELST/ BEMMEL - Het is de langste veldslag (198 dagen) uit de Tweede Wereldoorlog maar ook een onbekende, de nasleep van de Slag om Arnhem in Lingewaard, Over- Neder- en West Betuwe. Die vergetelheid moet er dit jaar vanaf.